سقوط مدرعات روسية من متن طائرة بشكل مروع أمام عيني الرئيس بوتن .. شاهد بالفيديو

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بحضور الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين سقطت مدرعتان روسيتان، فى مشهد غير مألوف وغريب من نوعه، وذلك من خلال ارتفاع 5 آلاف قدم بعدما ألقتهما طائرة عسكرية روسية أثناء تدريبات عسكرية ضخمة.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن ذلك وقع : "بسبب خلل فى أنظمة المظلات، تعرضت مركبتان للتلف أثناء اصطدامهما بالأرض"، وأشارت مصادر فى وزارة الدفاع الروسية، إلى أن المدرعتين كانتا خاليتين من الأفراد لدى إسقاطهما، فيما لم يصب أحد على الأرض جراء الواقعة.

وقرر الجيش الروسى فتح تحقيق للتعرف على سبب عدم فتح المظلات، وقالت مصادر إن هناك "انتهاكا لقواعد السلامة.

وقالت القناة الأولى الحكومية الروسية إلى أن "بوتين"، "أشاد بالتدريب بعد مشاهدته إلى جانب وزير الدفاع ورئيس قرغيزستان".

وقد أصيب 5 جنود فى حادث آخر خلال التدريبات، وشارك فى التدريب 8 دول ونحو 130 ألف جندى.

وكانت قوات من روسيا والصين وباكستان وقيرغيزستان والهند وكازاخستان وطاجيكستان وأوزبكستان قد شاركت فى التدريبات العسكرية.

والمدرعتان من طراز "BMD-2" التى تزن الواحدة منها 7 أطنان.