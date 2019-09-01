الفيديو ينقذ ليفربول من فخ تشيلسي.. وأرسنال يعود للفوز بالبريميرليغ

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حقق فريق ليفربول فوزاً صعباً على مستضيفه تشيلسي، بنتيجة 2-1، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ"، موسم 2019-2020.

واعتمد تشيلسي على تشيكل مكون من "كيبا، أزبيليكويتا، كريستينسن، توموري، إيمرسون، كانتي، جورجينيو، كوفاسيتش، ويليان، مونت، أبراهام".

فيما دخل ليفربول بتشكيل يضم "أدريان، ألكسندر-أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبرتسون، فابينيو، فينالدوم، هندرسون، ماني، صلاح، فيرمينو".

وسجل هدفي ليفربول كل من "ترينت ألكسندر-أرنولد" عند الدقيقة 14 و"روبرتو فيرمينو" عند الدقيقة 30، فيما أحرز "كانتي" هدف تشيلسي الوحيد عند الدقيقة 71.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن تشيلسي استقبل 13 هدفا، خلال أول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، ليكرر الرقم السلبي الذي حققه موسم 1978-1979، حين أنهى الموسم في ذيل ترتيب البطولة.

وألغى حكم مباراة تشيلسي وليفربول، هدفا للبلوز، سجله "سيزار أزبليكويتا" في الدقيقة 27، عقب لجأ إلى تقنية الفيديو "فار" التي أثبتت وجود حالة تسلل.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة من 6 مباريات، مبتعدا بفارق 5 نقاط عن مطارده الرئيسي وحامل اللقب مانشستر سيتي، أما تشيلسي فتجمد رصيده عند النقطة 8 احتل بها المركز الـ11.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، حقق أرسنال فوزاً ثميناً أمام ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3-2، بالمباراة التي أقيمت بملعب "الإمارات" بلندن.

أحرز "جون ماكجين" و"ويسلي موراييس" أهداف أستون فيلا في الدقائق 20 و60، بينما سجل "نيكولاس بيبي" و"كالوم تشامبرز" و"بيير إيميرليك أوباميانغ" أهداف أرسنال في الدقائق 59، 81 و84.

وبهذا الفوز، رفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 4 نقاط وفي المركز الـ18.