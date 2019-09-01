دولة أوروبية توافق على منح اليمن 60 منحة سنويا لطلاب اليمن

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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وافقت اليوم جمهورية المجر على زيادة عدد المنح لطلاب اليمني الى 60 منحة دراسية سنويا بحلول نهاية العام الحالي، وتقديم المساعدة اللازمة لتأهيل الكادر الدبلوماسي اليمني في الأكاديمية الدبلوماسية المجرية اعتباراً من سبتمبر 2020م.

جاء هذا خلال تسليم السفير أحمد عبدالله ناجي اليوم نائب الوزير وسكرتير الدولة للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية والتجارة المجرية لافينتا مجر، أوراق اعتماده كقائم بالأعمال بالأصالة ورئيساً للبعثة الدبلوماسية اليمنية المعتمدة في المجر

وأشاد السفير بالعلاقات التاريخية بين البلدين والدعم الذي تقدمه المجر لليمن في مختلف المجالات.. مشيرا الى مستجدات الأوضاع في اليمن وحرص الحكومة الشرعية على التوصل إلى حل سلمي وتقديمها الكثير من التنازلات التي قابلها الانقلابيين بمزيد من التعنت وكان اخرها اتفاق استوكهولم الذي لم يحرز أي تقدم في تنفيذه حتى اليوم.

من جانبه أكد المسؤول المجري حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين وتطلع المجر الى تحقيق السلام في اليمن والمساهمة في إعادة اعمار اليمن والاستمرار في تقديم المنح الدراسية.