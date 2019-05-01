الشيخ العيسي يعد بالدعم ويتحدث عن فرحة دخلت كل بيت يمني

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اشاد رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ احمد صالح العيسي اليوم الاثنين بمنتخب الناشئين والمنتخب الاول وقال «ان الجهود التي بذلها المنتخبين ادخلت الفرحة إلى كل بيت يمني رغم الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا اليمني من صراعات وأختلافات بسبب الانقلاب والحرب على الدولة والشرعية».
واعلن العيسي إن الاتحاد اليمني سيبذل جهوده في استمرار تقدم المنتخبات اليمنية وحصولها على افضل التصنيفات العالمية.
وقال في منشور رصده مأرب برس على صفحته في فيسبوك :« وهنا لا يفوتنا أن نشيد بإداء المنتخبين والجهاز الفني والإداري ،كما نتقدم بالشكر لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور على متابعته المستمرة ودعمه المتواصل».
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ونجح المنتخب اليمني للناشئين امس الاحد في بلوغ نهائيات كأس اسيا القادمة في البحرين 2020، بعد ان قدم مستوى متميز وحقق نتائج ايجابية.