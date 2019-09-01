مبادرة سلام في اليمن وخطوة حوثية هامة .. بيان

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قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن اليمن بحاجة ملحة إلى مبادرات سلام تهدف إلى خفض التصعيد وحل النزاع العسكري بطرق سياسية وسلمية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي حول اعلان الحوثي الأخير وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة.
واعتبر البيان اعلان جماعة الحوثي حول وقف الأعمال العسكرية العدائية ضد المملكة العربية السعودية خطوة هامة.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لطالما أكد أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن، وبالتالي فإن هناك حاجة مُلحة إلى مبادرات تهدف إلى خفض التصعيد.
وأضاف: كما أنه من شأن أي خطوة مماثلة في هذا السياق أن توفر فرصة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة للانخراط الفاعل مع كافة الأطراف المعنية بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة بكافة الوسائل المتاحة.