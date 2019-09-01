من قصر السلام .. الملك سلمان يعلن الجاهزية ويتحدث عن عمل جبان ويستقبل ملكا عربيا

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اكد الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين قدرة المملكة على التعامل مع آثار هجوم أرامكو.

وعقد، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، الاثنين، جلسة مباحثات مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأعرب ملك البحرين للعاهل السعودي عن استنكار البحرين وإدانتها للاعتداء التخريبي على معملي أرامكو.

وقال بأنه يعد تصعيداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة ككل، ولإمدادات الطاقة العالمية، مؤكداً وقوف البحرين الكامل مع المملكة ضد من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

كما شدد على دعم البحرين للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة أراضيها، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهته، أبدى الملك سلمان تقديره لملك البحرين على مشاعره الأخوية الصادقة، التي تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

كذلك تم استعراض مختلف تطورات الأحداث، والتحديات التي تواجهها المنطقة، والسبل الكفيلة بتعزيز أمنها واستقرارها.