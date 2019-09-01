الكشف عن حجم الانتاج الحالي لمنشئآت النفط السعودية التي تعرضت للهجوم

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن منشآت النفط في خريص وبقيق السعودية تنتج نحو 4.3 مليون برميل حالياً.

وكانت السعودية اعلنت إن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ استهدفت بقيق، أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، بينما استهدفت أربعة صواريخ المنشأة في خريص.

ولم تسفر الهجمات عن سقوط أية مصابين في الموقعين على الرغم من أن آلاف العمال والمتعاقدين يعملون ويعيشون في المنطقة.

وتسببت الهجمات التي وقعت في 14 سبتمبر/أيلول على منشأتي بقيق وخريص، وهما من أكبر معامل معالجة النفط في المملكة، في اشتعال حرائق وإلحاق أضرار جسيمة، ما أسفر عن خفض الإنتاج لأكبر مصدر للنفط في العالم إلى النصف بوقف 5.7 مليون برميل يوميا من صادراتها.

وأكد مسؤولو أرامكو قدرة الشركة السعودية على تجاوز هذا العمل التخريبي وفق أحدث الأنظمة العالمية في التعامل مع الأزمات، ويأتي ذلك من خلال ورش عمل دائمة ومستمرة، وللتأكد من إنجاز أعمال الإصلاح في كافة المواقع بشكل فني وبمراحل عمل لا تتوقف.