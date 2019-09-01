اعتقال 300 مواطن يمني تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس اسيا للناشئين مع اليمن كيف تأهل المنتخب اليمني الى نهائيات كأس اسيا للناشئين رغم تصدر قطر للمجموعة؟ بعد تقبيله على المسرح.. عشرات الفتيات السعوديات يطاردن "ماجد المهندس" فيديو مؤسس شركة هواوي.. من فقر مدقع إلى أغنى أغنياء العالم قيادات حوثية تتهاوى.. تشييع جماعي لقيادات حوثية رفيعة تقرير دولي يفضح ميليشيات الحوثي يكشف عن علاقتها بالدعارة واشنطن تسعى لمواجهة إيران في الأمم المتحدة بريطانيا تعلن عن الجهة التي تقف وراء هجوم أرامكو لقاء بين أمير قطر والشيخ صباح في أمريكا.. ماذا تضمن؟
اكتملت قائمة المنتخبات الـ15 المتأهلة إلى نهائيات بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما التي ستقام في البحرين عام 2020 وذلك مع ختام التصفيات .
وشهدت التصفيات تأهل متصدرو المجموعات الـ 11 وهي منتخب اليابان حامل لقب النسخة الماضية ووصيفه منتخب طاجيكستان كما تأهل المنتخب السعودي الى جانب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وقطر وإيران والامارات واستراليا والهند .
كما تأهلت بمقاعد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني كل من اليمن وإندونيسيا وأوزبكستان وعمان.
وستكون البطاقة الأخيرة في النهائيات مخصصة للدولة المضيفة و هي البحرين .