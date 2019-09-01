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تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس اسيا للناشئين مع اليمن

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اكتملت قائمة المنتخبات الـ15 المتأهلة إلى نهائيات ​بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاما​ التي ستقام في البحرين عام 2020 وذلك مع ختام التصفيات .

وشهدت التصفيات تأهل متصدرو المجموعات الـ 11 وهي ​منتخب اليابان​ حامل لقب النسخة الماضية ووصيفه ​منتخب طاجيكستان​ كما تأهل ​المنتخب السعودي​ الى جانب منتخبات الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وقطر وإيران والامارات واستراليا والهند .

كما تأهلت بمقاعد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني كل من اليمن وإندونيسيا وأوزبكستان وعمان.

وستكون البطاقة الأخيرة في النهائيات مخصصة للدولة المضيفة و هي البحرين .

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