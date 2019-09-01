اعتقال 300 مواطن يمني تعرف على المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس اسيا للناشئين مع اليمن كيف تأهل المنتخب اليمني الى نهائيات كأس اسيا للناشئين رغم تصدر قطر للمجموعة؟ بعد تقبيله على المسرح.. عشرات الفتيات السعوديات يطاردن "ماجد المهندس" فيديو مؤسس شركة هواوي.. من فقر مدقع إلى أغنى أغنياء العالم قيادات حوثية تتهاوى.. تشييع جماعي لقيادات حوثية رفيعة تقرير دولي يفضح ميليشيات الحوثي يكشف عن علاقتها بالدعارة واشنطن تسعى لمواجهة إيران في الأمم المتحدة بريطانيا تعلن عن الجهة التي تقف وراء هجوم أرامكو لقاء بين أمير قطر والشيخ صباح في أمريكا.. ماذا تضمن؟
تأهل المنتخب القطري ، امس الاحد الى نهائيات كأس اسيا للناشيئن القادمة 2020 ، بعد ان خطف بطاقة التأهل عن المجموعة الخامسة التي تضم اليمن وبنغلادش وبوتان.
وتصدرت قطر المجموعة برصيد 7 نقاط متساوية مع المنتخب اليمني واستفادت من فارق الاهداف.
وضمن اليمن التأهل ايضا مع قطر كافضل اربعة منتخبات حلت في المركز الثاني من بين 11 مجموعة تنافست في التصفيات الاسيوية.
وسجلت قطر 15 هدف واستقبلت هدف واحد فيما سجلت اليمن 14 هدف واستقبلت هدفين .
ويتأهل الى النهائيات الاول من كل مجموعة اضافة الى افضل اربعة منتخبات حلت في المركز الثاني الى جانب البحرين الدولة المستضيفة .