كيف تأهل المنتخب اليمني الى نهائيات كأس اسيا للناشئين رغم تصدر قطر للمجموعة؟

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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تأهل المنتخب القطري ، امس الاحد الى نهائيات كأس اسيا للناشيئن القادمة 2020 ، بعد ان خطف بطاقة التأهل عن المجموعة الخامسة التي تضم اليمن وبنغلادش وبوتان.

وتصدرت قطر المجموعة برصيد 7 نقاط متساوية مع المنتخب اليمني واستفادت من فارق الاهداف.

وضمن اليمن التأهل ايضا مع قطر كافضل اربعة منتخبات حلت في المركز الثاني من بين 11 مجموعة تنافست في التصفيات الاسيوية.

وسجلت قطر 15 هدف واستقبلت هدف واحد فيما سجلت اليمن 14 هدف واستقبلت هدفين .

ويتأهل الى النهائيات الاول من كل مجموعة اضافة الى افضل اربعة منتخبات حلت في المركز الثاني الى جانب البحرين الدولة المستضيفة .