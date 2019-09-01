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أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات النساء يطاردن الفنان ماجد المهندس بعد إحيائه حفلاً بمدينة "حائل" السعودية، ما اضطره للركض هربًا منهن.
وقامت الفتيات بمطاردة المهندس حتى سيارته، لكنه نجح في الفرار منهن بمساعدة رجال الأمن الذين تدخلوا في الوقت المناسب. وليست هذه المرة الأولى الذي يتعرّض فيها المهندس لمثل هذه المواقف خصوصًا من الفتيات. فيما يعيد ما حصل إلى الأذهان مشهد الفتاة المنقبة التي قامت باحتضان المهندس على المسرح، أثناء إحيائه لحفل في سوق عكاظ بالسعودية، ما عرضها للمحاكمة بتهمة التحرش.
وأصدرت المحكمة الجزائية في منطقة مكة المكرمة حكمًا على الفتاة، آنذاك، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، والاكتفاء بالمدة التي تم إيقافها فيها