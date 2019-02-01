واشنطن تسعى لمواجهة إيران في الأمم المتحدة

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير الخارجيّة الأميركي، مايك بومبيو أنّ الولايات المتحدة ستسعى خلال أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة إلى الحصول على مساندة دوليّة في مواجهة إيران التي تتّهمها واشنطن باستهداف منشأتَين نفطيّتين في السعودية.

وقال بومبيو عبر قناة "ايه بي سي"، إنّ " الرئيس (دونالد) ترامب وأنا شخصيّاً نريد منح الدبلوماسيّة كلّ فرص النجاح".

وأضاف وزير الخارجيّة الأميركي "أنا في نيويورك، سأكون في الأمم المتّحدة طوال الأسبوع للحديث عن ذلك". وتابع "نأمل أن تتبنّى الأمم المتحدة موقفاً حازماً".

وأشار إلى أنّ المنظّمة الدوليّة "أنشئت تماماً لهذا النوع من الأمور - حين تُهاجم دولة أخرى - ونأمل أن تتحرّك على هذا الصعيد".

وأكّد مجدّداً أنّ ما تعرّضت له السعودية كان "هجوماً إيرانيّاً نُفّذ بصواريخ كروز".