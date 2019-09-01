لقاء بين أمير قطر والشيخ صباح في أمريكا.. ماذا تضمن؟

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التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، في الولايات المتحدة الأمريكية، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن أمير دولة قطر "اطمأن على صحة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد، ونتائج الفحوصات الطبية، والتي تكللت نتائجها بالنجاح".
وأشارت إلى أن الشيخ الصباح أعرب عن شكره لزيارة أمير قطر، والتي قال إنها تعبر عن "عمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين".
ومنذ اندلاع الأزمة الخليجية، في منتصف 2017، تولت الكويت دور الوساطة لحل الخلافات بين قطر ومحاصريها (السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر)، وأجرى أميرها في هذا السياق سلسلة من اللقاءات مع الشيخ تميم.