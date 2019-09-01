عاجل.. مقاتلات التحالف تشن عدة غارات جوية على مواقع واهداف «حوثية» بـ«عمران»

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شنت مقاتلات التحالف العربي قبل قليل عدة غارات جوية على عدة مواقع واهداف حوثية بمحافظة عمران شمالي اليمن.
وذكرت مصادر محلية لـ«مأرب برس» على ان مقاتلات التحالف العربي شنت اربع غارات جوية استهدفت عدة مواقع واهداف حوثية في منطقة السواد في مديرية حرف سفيان التابعة اداريا لمحافظة عمران.
ولم يتسنى للمصادر معرفة الخسائر الحوثية التي نتجت عنها الغارات.