مسؤول حكومي يرد على أنباء لقاء وفد«الشرعية» مع«الحوثيين» في مسقط

الإثنين 23 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفى وزير النقل في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا صالح الجبواني اليوم الاحد عقد اي لقاءات مع وفد المليشيات الحوثية في مسقط.

واشار الجبواني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر الى ان مشروع الانتقالي تمت محاصرته.

واضاف بالقول: " ‏من يروجون عن لقاءات بيننا وبين الحوثي يهدفون من ذلك إحداث بلبلة يمررون أثنائها أهدافهم المشبوهة بعد أن تم محاصرة مشروعهم في زاوية ضيقة سيتم تنظيفها منهم قريباً.

وتابع قائلا :لن نلتقي بالحوثي ونرفض رفضاً قاطعاً التفاوض مع مرتزقة الإمارات. لن نكافئ الإنقلابيين مطلقاً سوى كانوا في صنعاء أو عدن.

وكان وفد الحكومة قد وصل الى مسقط مساء امس بناء على دعوة رسمية عمانية.