هذا ما وجه به «معين عبد الملك»عقب تأهل المنتخب الوطني للناشئين إلى نهائيات كأس آسيا

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- متابعات

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وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك اليوم الأحد، وزارة الشباب والرياضة بمضاعفة الاهتمام بمنتخبات الناشئين في مختلف الألعاب الرياضية لتكون روافد للمنتخبات الوطنية في المستقبل، وتنظيم حفل تكريم للمنتخب الوطني للناشئين يليق بالمستوى الذي قدمه، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللازمة له لتحقيق نتائج متميزة في نهائيات كأس آسيا، متمنيا لمنتخب الناشئين المزيد من النجاحات والتوفيق في مشواره القادم.

جاء ذلك خلال اتصاله بوزير الشباب والرياضة وقيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم وبعثة منتخب الناشئين، بحسب وكالة "سبأ" الحكومية.

و هنأ رئيس الوزراء الجهاز الفني لمنتخب الناشئين واللاعبين بهذا الأداء الرائع والمشرف للكرة اليمنية، مشيداً بأدائهم الفني الرائع في مباراتهم الثلاث بالجولة الثالثة والأخيرة خصوصا وأدائهم في التصفيات التمهيدية بشكل عام، منوها بالمستوى الفني والكروي الذي قدمه منتخب الناشئين خلال المباريات وتأهله إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم ورفعهم أسم الجمهورية اليمنية عاليا رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن، معبرا عن شكره وتقديره لرئيس ومدرب وأعضاء المنتخب الوطني للناشئين فردا فردا، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء من اجل رفعة اليمن .

ونقل الدكتور معين عبدالملك، خلال الاتصالات تهاني الرئيس هادي إلى إدارة ولاعبي المنتخب بمناسبة هذا التأهل، الذي اسعد جماهير اليمن من أقصاه الى أقصاه في هذه الظروف الاستثنائية من تاريخ الوطن، وتوحدت قلوبهم ومشاعرهم لمساندة منتخب الصغار الكبار.. وحيا عاليا الحضور الجماهيري المساند لمنتخب الناشئين والهتافات المعبرة عن حب بلدهم واعتزازهم بنجومهم الصغار الذين لم يخيبوا أملهم وقدموا أداء عكس قدراتهم العالية لتحقيق الغايات والطموحات مهما كانت الظروف والتحديات.

وحث اللاعبين على الاستمرار في هذا المستوى الرائع من الأداء وتحقيق نتائج متميزة في كأس آسيا للناشئين القادمة، والتأهل إلى كاس العالم وإعادة ما فعله

منتخب الأمل 2003.