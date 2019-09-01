7 دول بينها اليمن تبدأ عملا عسكريا في السعودية

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بدأت قوات بحرية للدول المطلة عل البحر الأحمر، اليوم الأحد قبالة سواحل مدينة جدة السعودية، أعمال التمرين البحري المشترك "الموج الأحمر 2".

وتشارك في هذا التمرين الثاني من نوعه، قوات بحرية من الدول المشاطئة للبحر الأحمر، وهي: السعودية، مصر، الأردن، السودان، جيبوتي، اليمن، والصومال، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويشهد التمرين مشاركة فرقاطات وسفن نقل وإمداد ولنشات صواريخ وصائدات الألغام، ومجموعات من القوات الخاصة البحرية لكل من السعودية ومصر وجيبوتي والسودان، وتشمل هذه المجموعات فرقاً متخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء، كما تشارك السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة والنقل البحري والنقل الجوي.

ويشتمل التمرين على عدد من الفرضيات التي خطط لها مسبقاً يتوافق مع ما تمتلكه القوات البحرية المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات بحرية متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة تسهم في توحيد المفاهيم العملياتية والقدرة على قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية مشتركة.

ويأتي هذا التمرين في ظل ما تشهده المنطقة من توترات لاسيما بين إيران وأذرعها، وبعض دول الخليج.

وفي التدشين أكد قائد الأسطول السعودي الغربي، قائد تمرين "الموج الأحمر -2" اللواء البحري الركن صقر الحربي، أن التمرين يستمر حتى الخميس القادم ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وذلك لما يشكله البحر الاحمر من أهمية استراتيجية واقتصادية.

وأوضح اللواء الحربي أن هذا التمرين يسهم في توحيد المفاهيم العسكرية ورفع الجاهزية القتالية لدى القوات المشاركة، وذلك بتوحيد الجهود لمجابهة الأعمال العدائية وتطوير قدرات القوات البحرية، مشيراً إلى أنه سيطبق خلال التمرين عدد من السيناريوهات القتالية التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.