”يدومي الاصلاح“ يعبر عن اعجابه بالقيادة السعودية ويبعث برسالتين للملك ”سلمان“ وولي عهده

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي، الاحد 22 سبتمبر/أيلول، برسالتي تهنئة للعاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة العيد الوطني الـ89 للمملكة.

وعبر ”اليدومي“ عن إعجابه بما تحقق للمملكة طوال مسيرتها من تطور ونهوض، في ظل قياداتها الحكيمة، واضطلاعها بدورها الريادي في قيادة الأمة العربية والإسلامية في مواجهة الأخطار المحدقة.

وثمن رئيس الهيئة العليا للإصلاح، مواقف وجهود المملكة في دعم اليمن في مختلف المجالات، وقال إنها تتوجت بقيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية وانهاء الانقلاب.

وأكد اليدومي على عمق العلاقات التاريخية التي تربط اليمن وشعبه بالأشقاء في السعودية، والتي تعمدت بالدم وترسخت بالإخاء ووحدة الدين والتاريخ والمصير المشترك.

وقال ”نحن على يقين أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تسير نحو المستقبل بخطى راسخة، متصدرة الأمة العربية في مواجهة المشاريع التدميرية“.