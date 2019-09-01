أشهر مطارات الخليج يصاب بالارتباك .. ويرفض استقبال الرحلات الدولية القادمة

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أعلن مطار دبي الدولي عن تأجيل وصول رحلات جوية إليه، ظهر اليوم الأحد، على خلفية الاشتباه بنشاط طيران مسير فوقه.
وقال متحدث باسم مطار دبي، في حديث لوكالة "رويترز": "تم تعطل وصول بعض الرحلات لمدة قصيرة من 12:36 حتى 12:51 بتوقيت الإمارات من ظهر اليوم، نظرا للاشتباه بنشاط طيران مسير".
وأضاف المتحدث أن الحادث أسفر عن تغيير مسار رحلتين جويتين كان من المخطط أن تصلا إلى مطار دبي.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية عن مسؤولون إماراتيون تحذيرات من قدرة جماعة الحوثيين في اليمن، على مهاجمة دبي وأبوظبي.
ونقلت الصحيفة عن المسؤولين قولهم إنه "في حال استهدف الحوثيون المراكز السياحية والتجارية العالمية في الإمارات، فإنهم لن يستهدفوا بذلك الإمارات فحسب، وإنما العالم".
وهددت جماعة الحوثيين الأربعاء الماضي بشن هجمات ضد مدن إماراتية بينها أبوظبي ودبي، مؤكدة أن لديها "عشرات الأهداف" في الإمارات.
وتوعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى النظام الإماراتي قائلاً : "عملية واحدة فقط ستكلفك كثيراً، ستندم نعم ستندم إذا ما قررت القيادة إصدار توجيهاتها للقوات المسلحة بتنفيذ أي عملية رد خلال الأيام او الأسابيع القادمة".