أول مطارات الشرعية تدشن العمل بصالات الشحن الجوي وفق تقنيات حديثه ومطورة

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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دشنت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، اليوم، بمطار سيئون الدولي ، العمل في الصالات المخصصة للشحن الجوي وذلك باستقبال رحلة شركة طيران "سلفرستون اير سيرفس" القادمة من " خط - بوصاصو - سيئون - بوصاصو " وتحمل على متنها اكثر من سبعة طن من الادوية.

واشار مدير عام المطار علي باكثير، الى ان هذه الصالات وعددها اثنتين ستسهل عمليات الشحن الجوي وستستوعب مختلف الشحنات التجارية القادمة والمغادرة عبر مطار سيئون الدولي ..لاقتا الى تقديمها خدمة لمختلف المؤسسات التجارية والمستثمرين في استقبال ومغادرة بضائعهم المختلفة.

واكد باكثير ان الصالات مجهزة بالتكييف ومنظومة الكاميرات والأجهزة الأمنية اللازمة.. منوها إلى أن الهيئة العامة للطيران بقيادة الكابتن صالح سليم بن نهيد تولي مطار سيئون الدولي اهتماما خاصا في تطوير مختلف الخدمات المقدمة عبر المطار.