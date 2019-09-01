7 دول بينها اليمن تبدأ عملا عسكريا في السعودية أمنية «تعز» تعقد إجتماعاً إستثنائياً وتقف على آخر التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة ”يدومي الاصلاح“ يعبر عن اعجابه بالقيادة السعودية ويبعث برسالتين للملك ”سلمان“ وولي عهده الامارات تبني أول معبد يهودي في الخليج أشهر مطارات الخليج يصاب بالارتباك .. ويرفض استقبال الرحلات الدولية القادمة أول مطارات الشرعية تدشن العمل بصالات الشحن الجوي وفق تقنيات حديثه ومطورة حكام الامارات مرعوبون و”التلغراف“ البريطانية تكشف السبب الجوف : ضبط كميات من البضائع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ماذا وراء السماح للمتظاهرين ضد السيسي بدخول ميادين مصر؟ فريق الخبراء الدوليين يفضح الامارات ويكشف المسؤول عن اغتيال محافظ عدن ”جعفر سعد“ و90 شخصية أخرى
دشنت الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، اليوم، بمطار سيئون الدولي ، العمل في الصالات المخصصة للشحن الجوي وذلك باستقبال رحلة شركة طيران "سلفرستون اير سيرفس" القادمة من " خط - بوصاصو - سيئون - بوصاصو " وتحمل على متنها اكثر من سبعة طن من الادوية.
واشار مدير عام المطار علي باكثير، الى ان هذه الصالات وعددها اثنتين ستسهل عمليات الشحن الجوي وستستوعب مختلف الشحنات التجارية القادمة والمغادرة عبر مطار سيئون الدولي ..لاقتا الى تقديمها خدمة لمختلف المؤسسات التجارية والمستثمرين في استقبال ومغادرة بضائعهم المختلفة.
واكد باكثير ان الصالات مجهزة بالتكييف ومنظومة الكاميرات والأجهزة الأمنية اللازمة.. منوها إلى أن الهيئة العامة للطيران بقيادة الكابتن صالح سليم بن نهيد تولي مطار سيئون الدولي اهتماما خاصا في تطوير مختلف الخدمات المقدمة عبر المطار.