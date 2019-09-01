حكام الامارات مرعوبون و”التلغراف“ البريطانية تكشف السبب

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نقلت صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية تحذرات مسؤولين إماراتيين من إمكانية تعرض بلادهم لهجمات يشنها "الحوثيون" في اليمن، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة منذ الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤولين الإماراتيين قولهم: ”إنه في حال استهدف الحوثيون المراكز السياحية والتجارية العالمية في الإمارات، فإنهم لن يستهدفوا بذلك الإمارات فحسب، وإنما العالم".

وقال المسؤولون ان ”المتمردين الحوثيين في اليمن قادرون على ضرب دبي أو أبو ظبي ، لأن التوترات المتصاعدة من أزمة النفط في المملكة العربية السعودية قد تهدد بالانتشار إلى الإمارات“.

الى ذلك، أعلنت هيئة مطارات دبي تحويل مسار رحلتين كان من المقرر هبوطهما في مطار دبي الدولي، يوم الأحد، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرات مسيرة، في ثاني واقعة من نوعها على الأقل بالمطار هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وقال متحدث باسم مطارات دبي إن وصول الرحلات تعطل لنحو 15 دقيقة بعد منتصف نهار الأحد (0800 بتوقيت جرينتش). وتمتلك مطارات دبي وتشغل مطار دبي أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين. وعادة ما يكون المطار هادئا في هذه الفترة من اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إنه تم ”رصد طائرة (مسيرة) ’درون‘ في منطقة مجاورة للمطار“، مضيفا ”تؤكد السلطات المختصة دعوتها لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار“.

وكانت مطارات دبي حملت في وقت سابق مستخدمي الطائرات المسيرة لأغراض ترفيهية مسؤولية تعطيل الرحلات، مشيرة إلى أنهم إما يجهلون بالحظر أو لا يدركون مدى قربهم من مسار تحليق الطائرات، بحسب رويترز.

والأسبوع الماضي، هدد "الحوثيون" الإمارات بالانتقام من مشاركتها في حرب اليمن، وجاءت التهديدات بعد أن أعلن "الحوثيون" مسؤوليتهم عن الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ على "أرامكو" شرقي السعودية.

وتوعد المتحدث باسم قوات الحوثيين "يحيى سريع" الإمارات، قائلا إن "عملية واحدة فقط ستكلفكم كثيراً".

وتابع: "نقول للإمارات إذا أردتم السلامة لأبراجكم الزجاجية فاتركوا اليمن وشأنه"، مشيراً إلى أن لدى "الحوثيين" عشرات الأهداف ضمن بنك أهداف في الإمارات.

وأعلن "الحوثيون"، بعد أسبوع واحد من الهجوم على منشأتين لأرامكو، عن وقف هجماتهم بكافة الأشكال تجاه السعودية، مشترطين توقف الهجمات السعودية على اليمن.

وخلال إحيائهم الذكرى الخامسة لسيطرتهم على العاصمة اليمنية، صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، حذّر "الحوثيون" السعودية وحلفاءها من رفض مبادرتهم، ملوّحين بالتصعيد العسكري إذا لم تلتزم السعودية.

في المقابل، أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي "عادل الجبير"، السبت، أنّ الرياض ستراقب مدى جدية جماعة "الحوثيين" في تطبيق مبادرة السلام التي طرحوها، وذلك في أول ردّ فعل سعودي على الاقتراح.

وفي وقت سابق، كشف "الحوثيون" عن امتلاكهم طائرات بأجيال جديدة قادرة على الوصول إلى مدى أبعد مما كانت عليه، وذلك في سياق تهديدهم للإمارات.