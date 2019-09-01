الجوف : ضبط كميات من البضائع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الجوف، اليوم، بضائع ومواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيش ينفذها المكتب على الأسواق في مدينة الحزم.

واوضح مدير مكتب الصناعة والتجارة ناصر مثنى، بأن الحملة تأتي ضمن مراقبة السوق وتجار الجملة لمختلف البضائع و المواد الغذائية بهدف حماية المواطن والمستهلك من الآثار المترتبة على شراء المواد الغذائية المنتهية بمختلف أنواعها..مؤكداً ضبطت 50 كيس من الدقيق وكميات أخرى من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية.

وأشار مثنى الى أن المكتب عمل محاضر بالمخالفات وقدمها للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.