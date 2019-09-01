تعرف على التقنية الجديدة لشحن الهاتف في نصف ساعة فقط

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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استعرضت شركة Oppo الصينية تقنية جديدة طورتها لشحن بطارية الهواتف الذكية في زمن قياسي يبلغ 30 دقيقة تقريبا.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن تقنية SuperVOOC 2.0 التي ستظهر في الأجهزة الذكية قريبا، وبالأخص هواتف Reno Ace، ستساعد على شحن بطارية الهاتف التي تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في غضون نصف ساعة فقط، كما ستشحن 27% من البطارية في 5 دقائق.

وأشاروا إلى أنهم اعتمدوا في اختراعهم الجديد أشباه الموصلات المصنوعة مواد خاصة يدخل فيها نتريد الغاليوم، لتسريع عملية الشحن، والتقليل من حجم الشواحن.

وتزامنا مع تطويرها لهذه التقنية طوّرتOppo أيضا تقنية أخرى لشحن الهواتف والأجهزة الذكية لاسلكيا أطلقت عليها اسم 30W Wireless VOOC Flash Charge، بإمكانها شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

كما طورت تقنية VOOC 3.0 الجديدة أيضا للشحن السريع، والتي تزيد من سرعة شحن البطاريات بمعدل 12% مقارنة بتقنية VOOC 4.0 التي ظهرت العام الفائت.