تغييرات جذرية قادمة لواتساب.. تعرف عليها

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تستعد شركة واتساب المملوكة لفيسبوك لطرح تحديثات جديدة لتطبيقها لنظامي أندرويد وآي أو إس، ستأتي بتغييرات جذرية لتطبيق المحادثة الفورية الأشهر في العالم والذي يملك نحو 1.6 مليار مستخدم.

وانتقلت هذه التحديثات من مرحلة التطوير التي استمرت بضعة أشهر إلى مرحلة طرحها للاختبار من قبل المستخدمين، لكنها قد تستغرق وقتا قبل أن تصل إلى الجميع، وهي تشمل المزايا الرئيسية التالية:

إخفاء الحالات الصامتة

كانت واتساب قد أتاحت للمستخدم كتم بعض جهات الاتصال لبعض الوقت، لكن التحديثات الصامتة تظل تظهر في علامة تبويب الحالة باللون الرمادي داخل قسم منفصل أسفل كل تحديثات الحالة الأخرى، وفي النسخة التجريبية يستطيع المستخدم إخفاء الحالات الصامتة تماما فلا تعود تظهر له.

محاذاة الصور

هذه الميزة استعارتها واتساب من إنستغرام -المملوك لفيسبوك أيضا- حيث تعمل على المحاذاة بين الصور والرموز التعبيرية والملصقات والنصوص، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو المتحركة (gif)، بحيث تبدو جيدة عند نشر تحديث الحالة مع صور أو وسائط أخرى.

النمط المظلم

تحوّل هذه الميزة -التي اختبرها الشركة لفترة طويلة- التطبيق والنصوص إلى اللونين الأسود والأبيض لراحة أفضل أثناء القراءة ليلا.

بوميرانج

تتيح ميزة "بوميرانج" -التي سبق أن تم اختبارها أيضا- للمستخدمين تشغيل الفيديو بشكل مكرر دون توقف.

مشاركة الحالة كقصة فيسبوك

تتيح هذه الميزة -التي طال انتظارها- للمستخدمين مشاركة تحديث الحالة الخاص بهم إلى قصص فيسبوك، حيث سيظهر زر جديد للمستخدمين تحت تبويب الحالة على واتساب بعد إنشاء تحديث عنوانه "شارك قصة فيسبوك".

دمج مساعد غوغال الذكي "أسيستنت" بالتطبيق

سيصبح مساعد غوغل الصوتي الذكي مدمجا في واتساب لنظام آي أو إس، بعد أن كان مستخدمو هذا النظام مقيدين بمشاركة الرسائل النصية فقط عبر غوغل أسيستنت.

وتتيح الميزة الجديدة -المتوفرة بالفعل لمستخدمي أندرويد- للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية أو فيديوية بالأوامر الصوتية الموجهة لمساعد غوغل الذكي، مثل "هاي غوغل، واتساب فيديو (اسم الشخص)".

إصلاح الأخطاء

إلى جانب تلك المزايا وغيرها، سيعمل التحديث على إصلاح العديد من الأخطاء وسد الثغرات.