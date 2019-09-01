طلاب اليمنيون في الهند يناقشون نكبة اليمن خلال خمس سنوات

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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نظم الطلاب اليمنيين في منطقة "عليجار" بالهند ندوة بعنوان “اليمن خمس سنوات من النكبة”، ضمن الحملة الوطنية لاستعادة الدولة.

وفي افتتاحية الندوة أكد الدكتور مصطفى الصبري ـ مستشار وزارة التربية والتعليم ـ أن انقلاب مليشيات الحوثي على شرعية اليمنيين وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 2014م هو من جلب كل هذه المعاناة للشعب اليمني وهي من أدخلت اليمن في هذه الحرب المشؤوم.

وأوضح” أن المليشيات الحوثية ومنذ سيطرتها على الدولة تحت يافطات خادعة وكاذبة يعيش الشعب اليمني أسوأ كارثة عرفها تاريخ اليمن وجعتله على شفا أسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم.

أشار إلى أن المليشيات عنوان للخراب والدمار والموت وعدوها اللدود الدولة والنظام والقانون ولا يمكن لأي مليشيات في العالم أن تبني دولة وأن مليشيات الحوثي مارست جرائم وانتهاكات ترقى لجرائم حرب بحق الإنسانية في اليمن فقد مارست الإرهاب بكل صنوفه وأنواعه وقامت بأعمال نهب وسلب لكافة مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

وقال الصبري: إن مليشيات الحوثي الإجرامية تقوم بتجريف الهوية اليمنية من خلال استقطاب الألاف من الأطفال والشباب إلى مايسمى بالمراكز الصيفية الطائفية ويتم تعبة عقول الأطفال والنشيء بأفكار طائفية متطرفة وتغذيتهم بالعنف والإرهاب وثقافة الموت والدم، وسوف ينشأ من خلال ذلك جيل مشوه بمثابة قنابل موقوته ستدمر ليس فقط المجتمع اليمني فقط وإنما المجتمعات في الجزيرة العربية والخليج برمتها.

”مضيفا”: لتعلم مليشيات الحوثي الإجرامية ومن يدور في فلكها أن أبناء اليمن الأحرار ، أحفاد الزبيري والقردعي والنعمان وعلي عبد المغني لن يتنازلوا عن إرث النضال الوطني ومكاسبه ، ولن يسمحموا لتلك المليشيات الإجرامية بعزل اليمن عن محيطها العربي وسوف يضحون بالغالي والنفيس للحفاظ على اليمن ووحده وسلامة أراضيه .

من جهته استطرد الدكتور مروان العسلي في ورقة بعنوان ” تداعيات الانقلاب على التعليم ” الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات بحق أساتذة الجامعات والمعلمين والتدمير الممنهج التي تتعرض له كافة مؤسسات التعليم .

وتحدث الدكتور عبدالقوي الياسري في ورقة بعنوان ” أثر الانقلاب على الاقتصاد الوطني ” عن التدهور الذي شهده الاقتصاد الوطني وتراجع العملة الوطنية والريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل مخيف منذ انقلاب المليشيات الحوثي.

وقال الياسري إن الاقتصاد الوطني خسر ما يقارب 56 مليار دولار منذ نكبة 2014م.

فيما أشار الدكتور عبدالرحمن الهجرة في ورقة بعنوان ” تداعيات الانقلاب على النسيج الاجتماعي اليمني ” إلى أن مليشيات الحوثي أحدثت شرخ في النسيج الاجتماعي بسبب ممارستها الطائفية وأفكارها الضالة وتسعي إلى نجريف الهوية اليمنية .

كما استطرد الدكتور أحمد مرشد في ورقة بعنوان ” أثر انقلاب مليشيات الحوثي على الحقوق والحريات الإعلامية” جرائم الانقلاب الإعلاميين والصحفيين والانتهاكات التي تعرضت لها الصحفيين واقتحام ونهب المؤسسات الإعلامية والصحف ، وأشار إلى أرقام مفزعة عن انتهاكات المليشيات في مجال الحقوق والحريات الإعلامية، كما اكد الدكتور صلاح المفتي في ورقة بعنوان ” أثر الانقلابات على الدولة .. والعلاقة بين انقلاب مليشيات الحوثي في صنعاء ومليشيات الإنتقالي في عدن ” أن المخطط لإنقلابي صنعاء وعدن واحد ويدار من غرفة واحدة وأن الأمارات العربية المتحدة هي الراعية لانقلابين .