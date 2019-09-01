أول كوكب في الفضاء يسمى باسم عالم عربي

7 دول بينها اليمن تبدأ عملا عسكريا في السعودية أمنية «تعز» تعقد إجتماعاً إستثنائياً وتقف على آخر التطورات الأمنية والعسكرية في المحافظة ”يدومي الاصلاح“ يعبر عن اعجابه بالقيادة السعودية ويبعث برسالتين للملك ”سلمان“ وولي عهده الامارات تبني أول معبد يهودي في الخليج أشهر مطارات الخليج يصاب بالارتباك .. ويرفض استقبال الرحلات الدولية القادمة أول مطارات الشرعية تدشن العمل بصالات الشحن الجوي وفق تقنيات حديثه ومطورة حكام الامارات مرعوبون و”التلغراف“ البريطانية تكشف السبب الجوف : ضبط كميات من البضائع والمواد الغذائية منتهية الصلاحية ماذا وراء السماح للمتظاهرين ضد السيسي بدخول ميادين مصر؟ فريق الخبراء الدوليين يفضح الامارات ويكشف المسؤول عن اغتيال محافظ عدن ”جعفر سعد“ و90 شخصية أخرى
أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.
وأطلق الاتحاد العالمي للفلك، التابع للأمم المتحدة، اسم الباز على الكويكب، لدوره مع "ناسا" بداية بمشروع "أبوللو" لاستكشاف سطح القمر منتصف ستينيات القرن الماضي، مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة "أبوللو سيوز" الأمريكية ـ الروسية المشتركة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم إطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء، فيما قدمت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التهنئة للباز عبر حساب الوزارة على "فيسبوك".
يذكر أن الباز، ولد في 2 يناير 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية (شمال)، ونال البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة "عين شمس" في عمر العشرين.
كما حصل في 1961 على ماجستير في علوم الجيولوجيا، ودكتوراه عام 1964، ثم عمل في وكالة "ناسا" خلال برنامج "أبوللو".