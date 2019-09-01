كاتب سعودي يطالب السيسي بقطع رؤوس معارضيه بالسيف ولا يبقى منهم أحدا معلومات لم تنشر من قبل عن هجوم ارامكو .. اعترافات قيادات حوثية وبلاغ وصل السعودية وامريكا قبل الهجوم دولة خليجية توجه دعوة غير مسبوقة لمسئولين يمنيين طالبوا بطرد الامارات .. بيان رسمي يكشف اسماء الوفد وهدف الدعوة والزيارة دعوة لليمنيين سحب حوالاتهم من 6 شركات صرافة خلال يومين بعد قرار حوثي كارثي مباراة مصيرية لليمن اليوم في الدوحة والبكري يعلن عن دعم .. التوقيت والقناة الناقلة هكذا تسبب زر «أغضبني» على «فيسبوك» بوفاة فاة فتاة بريطانية بدعوة عُمانية.. وفد حكومي برئاسة الميسري يصل مسقط اللجنة الإقتصادية تكشف الجهة التي تقف وراء أزمة الوقود خلافات المليشيات تتفاقم .. الحوثي يجمد وزير دفاعه ويخطط لطرد لطرد 8 موالين لصالح احتفالات الحوثي .. تهديد للموظفين للمشاركة واجبار التجار على دفع إتاوات
دعا كاتب سعودي شهير الرئيس المصري إلى إعمال السيف في أعناق معارضيه ، ومن وصفهم بالاخونج حتى يكون لا يبقى على ظهر الأرض أحد منهم حيا .
ونشر الكاتب محمد آل الشيخ ، وهو حفيد مؤسس المذهب الوهابي في السعودية "الشيخ محمد عبد الوهاب" ، وأحد أبرز كتاب صحيفة "الجزيرة" السعودية ، نشر تغريدة له على موقع "تويتر" قال فيها : (إلى فخامة الرئيس المصري منقذ مصر من براثن الاخونج عبدالفتاح السيسي اقول: فضع السوط وارفع السيف حتى لا تدع فوق ظهرها اخوانيا هذا هو الحل) .
وتسببت التغريدة في ردود فعل عنيفة ، بعضها جرى بينه وبين كتاب آخرين من بعض بلدان الخليج العربي ، فدخل معهم في ملاسنات عنيفة ، وسباب صريح.
وكانت الأحداث التي تفجرت في مصر هذا الأسبوع ، والمظاهرات التي اشتعلت أمس قد أثارت اهتماما وقلقا واسعا في دوائر عربية وخليجية عديدة ، حيث تدعم كل من الرياض وأبو ظبي نظام الرئيس المصري بقوة .