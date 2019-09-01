مباراة مصيرية لليمن اليوم في الدوحة والبكري يعلن عن دعم .. التوقيت والقناة الناقلة

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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يخوض منتخبنا الوطني للناشئين عصر اليوم الاحد مباراة مصيرية يحتاج فيها الى فوز على بنغلادش للتأهل الى نهائيات كأس اسيا القادمة تحت سن 16 سنة العام 2020.

ويحتاج المنتخب للفوز على بنغلادش وضمان فارق اهداف اعلى على قطر التي ستلعب في نفس الوقت امام بوتان .

ويتصدر منتخبنا المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل ويتفوق على قطر التي تأتي ثانيا بفارق الاهداف ، فيما يحتل بنغلادش المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبوتان اخيرا بلا نقاط.

ويتأهل اول المجموعة مباشرة الى نهائيات كاس اسيا 2020 وتنحصر المنافسة على بطاقة التأهل بين اليمن وقطر وبنغلادش مع فرصة اكبر لمنتخبنا.

في السياق ذاته قال وزير الشباب والرياضة اليمني اليوم ان «المنتخب الوطني لناشيء كرة القدم يخوض عصر اليوم مباراة مهمة أمام منتخب بنغلادش من أجل التأهل إلى نهائيات آسيا، كلي أمل وثقة بأن هذا الجيل قادر على تحقيق الفوز والتأهل وإعادة ما فعله منتخب الأمل 2003».

واضاف في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر « سنستمر في دعم مسيرة المنتخب الوطني وكافة المنتخبات الوطنية، لتحقيق أفضل النتائج».

المباراة منقولة على قناة الكأس القطرية الساعة (4:45 عصرا).