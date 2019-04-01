اللجنة الإقتصادية تكشف الجهة التي تقف وراء أزمة الوقود

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حملت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة، غربي البلاد.
وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته، مساء السبت، أن الميليشيات الحوثية أجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا.
وأكد البيان أن جزء من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة، وحصلوا من اللجنة الاقتصادية على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير.
ولفتت اللجنة إلى أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية.