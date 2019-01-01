احتفالات الحوثي .. تهديد للموظفين للمشاركة واجبار التجار على دفع إتاوات

الأحد 22 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اتهم موظفون حكوميون خاضعون للميليشيات الحوثية ، عناصر الجماعة في المؤسسات، بأنهم أجبروهم على الحضور والتظاهر.

ودعا الحوثيون إلى ما سموه مبادرة وقف الاعتداء على السعودية، وتضمن العرض الحوثي، الدعوة إلى «الانخراط الجاد في مفاوضات تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف»، كما زعم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط.

وفي محاولة من الميليشيات لاستدراج معارضيها في صفوف الشرعية الحوثية، قالت الجماعة إنها «تجدد العفو العام، وتدعو الجميع من أفراد وقيادات إلى العودة إلى صنعاء».

ودفعت الجماعة الموالية لإيران، مساء الجمعة، بالمئات من طلبة الكشافة والمرشدات للاحتشاد وسط ميدان التحرير في صنعاء بحضور كبار قياداتها، حيث قامت بإشعال ما سمته «شعلة الثورة»، في إشارة إلى ذكرى انقلابها على الشرعية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تجار في صنعاء ، أن عناصر الجماعة فرضوا عليهم دفع إتاوات لتمويل احتفالات الجماعة بذكرى انقلابها، كما جرت عليه العادة في مناسبات الميليشيات الأخرى. وتسعى الجماعة الحوثية، من خلال فعاليتها الطائفية وإحياء ذكرى انقلابها على الشرعية، إلى تكريس وجودها في أوساط المجتمع وشرعنة حكمها، الذي تحاول تصويره في «هيئة وطنية» مزعومة.

اتهم موظفون حكوميون خاضعون للميليشيات الحوثية ، عناصر الجماعة في المؤسسات، بأنهم أجبروهم على الحضور والتظاهر.

ودعا الحوثيون إلى ما سموه مبادرة وقف الاعتداء على السعودية، وتضمن العرض الحوثي، الدعوة إلى «الانخراط الجاد في مفاوضات تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف»، كما زعم رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط.

وفي محاولة من الميليشيات لاستدراج معارضيها في صفوف الشرعية الحوثية، قالت الجماعة إنها «تجدد العفو العام، وتدعو الجميع من أفراد وقيادات إلى العودة إلى صنعاء».

ودفعت الجماعة الموالية لإيران، مساء الجمعة، بالمئات من طلبة الكشافة والمرشدات للاحتشاد وسط ميدان التحرير في صنعاء بحضور كبار قياداتها، حيث قامت بإشعال ما سمته «شعلة الثورة»، في إشارة إلى ذكرى انقلابها على الشرعية.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن تجار في صنعاء ، أن عناصر الجماعة فرضوا عليهم دفع إتاوات لتمويل احتفالات الجماعة بذكرى انقلابها، كما جرت عليه العادة في مناسبات الميليشيات الأخرى. وتسعى الجماعة الحوثية، من خلال فعاليتها الطائفية وإحياء ذكرى انقلابها على الشرعية، إلى تكريس وجودها في أوساط المجتمع وشرعنة حكمها، الذي تحاول تصويره في «هيئة وطنية» مزعومة.