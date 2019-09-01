«الحوثيون» يزفون خبر صادم لـ«6» شبكات صرافة

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أقرّت سلطات الحوثي الانقلابية في صنعاء اليوم السبت إيقاف العمل في مناطق سيطرتها بالتراخيص الممنوحة لمزاولة أنشطة التحويلات المالية لشبكات النجم بلاس والمحيط ودادية والإمتياز ويمن أكسبرس والياباني.
وبحسب وكالة - سبأ بنسختها الحوثية فقد حذرت المليشيات كل الشركات ومنشآت الصرافة والبنوك التعامل مع هذه الشبكات المذكورة، خلال سريان هذا القرار وذلك ابتداء من 22 سبتمبر الجاري وحتى إشعار آخر.
ويستغل الحوثيون، ظروف الحرب التي تمر بها البلاد، لابتزاز الشركات التجارية والمصرفية بهدف تمويل حروبهم العبثية.
وحسب تقارير رسمية أدت عمليات الابتزاز التي تقوم بها مليشيات الحوثي إلى إغلاق أكثر من نصف محلات وشركات الصرافة في اليمن، حيث تراجعت من 571 إلى 250 محل صرافة.