تفاصيل نص برقية الرئيس «هادي» الى «الملك سلمان وولي عهده».. ما المناسبة؟

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي اليوم السبت ،برقيتا تهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هنأهما فيها بمناسبة الذكرى الـ 89 لليوم الوطني للمملكة.

وأشار الرئيس الهادي إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية في عهد الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في مختلف المجالات التي مكنت المملكة من الوصول الى آفاق واسعة من التطور والنماء

وأشاد الرئيس في نص برقيته التي نشرتها وكالة - سبأ الرسمية بالجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة لليمن في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال اوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال الرئيس وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة والدماء الزكية التي قدمتها المملكة لليمن ارضاً وانساناً لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك..

مؤكداً على مكانة المملكة وما تمثله من قيمة وإيقونة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع.. معبراً عن موقف اليمن الذي لا يتزحزح كداعم وحليفاً للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثاً الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار مملكة الإنسانية والسلام.

وقال ستخرج المملكة منتصرة كعادتها شامخة ورافعة راية الحق والتوحيد التي تبطل وتتلاشى أمامها كل المؤامرات والدسائس والفتن.

وعبر الرئيس باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده وللحكومة والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية.. متمنيًا لهما موفور الصحة والسعادة.