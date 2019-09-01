ضربات جوية مكثفة تنسف ثكنات «حوثية» ومخابئ أسلحة متنوعة

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت سلسلة غارات، استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.

ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي الانقلابية في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، وتستخدمها المليشيات الحوثية كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطني بالصفراء.

وأكد المصدر أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية، وتمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة.

المصدر ذكر أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.