«الحوثيون» يزفون خبر صادم لـ«6» شبكات صرافة ندوة في «مأرب» تستعرض أبرز الإنتهاكات والجرائم جراء نكبة 21 سبتمبر تفاصيل نص برقية الرئيس «هادي» الى «الملك سلمان وولي عهده».. ما المناسبة؟ السعودية ترد على تحذير إيران من «اندلاع حرب شاملة» بكلمتين فقط خبير سعودي يكشف موقف المملكة من وقف الحرب في «اليمن»ويتحدث عن أزمة جديدة بين دول المحور العربي و«إيران» ضربات جوية مكثفة تنسف ثكنات «حوثية» ومخابئ أسلحة متنوعة عاجل: بيان هام لـ”غريفيث“ يتحدث عن ”إرادة قوية لانهاء الحرب“ 40 دولة اتخذت موقف الصمت .. ثلاث أنواع من الدول كشفها الهجوم على أرامكو.. من مع السعودية ومن ضدها السعودية ترد رسميا على مبادرة الحوثي بوقف استهداف المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وفاة غريبة لـعروسين ليلة الدخلة في غرفة النوم
شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم السبت سلسلة غارات، استهدفت تجمعات وتعزيزات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النقعة بمديرية الصفراء شمال محافظة صعدة.
ونقل "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" عن مصدر عسكري أن مقاتلات التحالف استهدفت، خلال الساعات الماضية، مواقع وتحصينات لمليشيات الحوثي الانقلابية في شجع ومربع الحماد بمديرية الصفراء، وتستخدمها المليشيات الحوثية كنقطة للتجمع، وحشد التعزيزات، وتخزين الأسلحة، باعتبارها منطلقاً لمهاجمة قوات الجيش الوطني بالصفراء.
وأكد المصدر أن الضربات الجوية كانت كثيفة ومركّزة، وحققت أهدافها بدقّة عالية، وتمكنت من تدمير عدد من الثكنات والتحصينات الحوثية ومخابئ الأسلحة المتنوعة.
المصدر ذكر أن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية.