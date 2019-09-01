عاجل: بيان هام لـ”غريفيث“ يتحدث عن ”إرادة قوية لانهاء الحرب“ 40 دولة اتخذت موقف الصمت .. ثلاث أنواع من الدول كشفها الهجوم على أرامكو.. من مع السعودية ومن ضدها السعودية ترد رسميا على مبادرة الحوثي بوقف استهداف المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وفاة غريبة لـعروسين ليلة الدخلة في غرفة النوم احتفال الحوثي بيوم الانقلاب يتحول الى اشتباكات مسلحة ومصادرنا تكشف ما حدث فيديو لمرأة مصرية يجتاح مواقع التواصل ويحقق تفاعلا واسعا.. شاهد محافظ حضرموت يضغط على الحكومة لتنفيذ 3 مطالب ويوقف تصدير النفط تحدث فيها عن خفايا ثورة 2011 والمعارضين الحقيقيين لحكمه اشخاص واحزاب.. الكشف عن وصية مثيرة للرئيس التونسي الراحل ”زين العابدين بن علي“ نصر الله يسخر من دول الخليج ويهدد بتمدير الامارات والسعودية ”علي محسن الأحمر“ يتحدث عن سقوط صنعاء واغتيال ”صالح“ ويصف 21 سبتمبر بـ”يوم النكبة“
أعلن المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، السبت 21 سبتمبر/أيلول، ترحيبه بالمبادرة التي أعلنها الحوثيون بشأن وقف الهجمات ضد السعودية.
وفي بيان له اطلع عليه ”مأرب برس“، رحب ”غريفيث“ بـ”التعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع“.
وشدد ”على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة واحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد“.
وقال ”إن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب“.
وجدد المبعوث الخاص دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني.
وامس الجمعة، اعلن الحوثيون وقف الهجمات على السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.