عاجل: بيان هام لـ”غريفيث“ يتحدث عن ”إرادة قوية لانهاء الحرب“

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، السبت 21 سبتمبر/أيلول، ترحيبه بالمبادرة التي أعلنها الحوثيون بشأن وقف الهجمات ضد السعودية.

وفي بيان له اطلع عليه ”مأرب برس“، رحب ”غريفيث“ بـ”التعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع“.

وشدد ”على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة واحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد“.

وقال ”إن تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية، يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب“.

وجدد المبعوث الخاص دعوته لجميع الأطراف لاحترام القانون الإنساني الدولي، وضبط النفس، وتجنيب اليمن الانجرار إلى توترات إقليمية، لما فيه صالح الشعب اليمني.

وامس الجمعة، اعلن الحوثيون وقف الهجمات على السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.