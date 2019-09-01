وفاة غريبة لـعروسين ليلة الدخلة في غرفة النوم

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توفي عروسان مصريان أمس عقب تناولهما لحوما واطعمة فاسدة في ليلية الزفاف بقرية سوهاج في مصر، وأشار تقرير طبي صادر عن مديرية الصحة المصرية بأن الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية، وسببها تسمم غذائي.

ووفقا لموقع “صدى البلد ” قالت أسرة العروسين أنهم طرقوا عليهما باب غرفتهما فلم يستجيبا مما اضطرهم الي كسر باب غرفة النوم، وتم العثور عليهما جثتين هامدتين، فيما أشارت تحريات المباحث الي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتوقيع الكشف الطبي عليهما من قبل مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة تناولهما طعاما فاسدا.

تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.