فيديو لمرأة مصرية يجتاح مواقع التواصل ويحقق تفاعلا واسعا.. شاهد

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تداول ناشطون مقطع فيديو لسيدة مصرية خلال تظاهرات الجمعة، تطالب برحيل "السيسي".
وتساءلت السيدة المصرية التي وصفت بـ"الشجاعة": "ليه يجوعنا وهو يعيش في قصور، إحنا اللي جبناه.. وإحنا اللي هنشيله".
وأضافت "ليه سيدة مسنة تأكل من الزبالة"، مضيفة "ضحك علينا وقال لنا هتبقى أد الدنيا، خسف بينا الأرض".
ومساء الجمعة، انطلقت مظاهرات في ميدان التحرير وسط القاهرة والشوارع المحيطة به، وعدد من المحافظات، استجابة لدعوة رجل الأعمال والمقاول "محمد علي"، الذي فضح الفساد في الجيش.
ويتعرض "السيسي" لانتقادات حادة، وسط دعوات للنزول إلى الشوارع والميادين للمطالبة برحيله، بعد اعترافه ببناء قصور واستراحات رئاسية لا حاجة لها، زاعما أنه "مخلص ووطني وشريف"، وأنه "يبني دولة جديدة"، متجاهلا تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وتفاقم حجم الديون الداخلية والخارجية.