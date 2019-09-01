محافظ حضرموت يضغط على الحكومة لتنفيذ 3 مطالب ويوقف تصدير النفط

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن محافظ محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) ، اللواء فرج سالمين البحسني، السبت، وقف عملية تصدير النفط الخام، احتجاجا على ما قال إنه "تنصل الحكومة من التزاماتها" تجاه المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

جاء ذلك في كلمة للبحسني الذي يشغل أيضا منصب قائد المنطقة العسكرية الثانية، في اجتماع للمكتب التنفيذي للمحافظة بمدينة المكلا عاصمة حضرموت.

وقال المحافظ: "وصلت باخرة في 17 من الشهر الجاري، لتحمل دفعة من النفط الخام، وأمرنا بإيقافها حتى نتفاهم مع الحكومة".

وأرجع البحسني قرار وقف تصدير النفط الخام إلى تجاهل الحكومة تحقيق مطالب المحافظة.

ويتصدر هذه المطالب "دفع رواتب قوات المنطقة العسكرية الثانية (المتأخرة) منذ أربع أشهر".

كما تشمل المطالب ذاتها، حسب البحسني "صرف مستحقات حصة حضرموت من النفط الخام منذ أشهر، وتسديد فواتير المشتقات النفطية الخاصة بمحطات توليد الكهرباء".

وأشار المحافظ إلى أن هناك توجيهات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة معين عبد الملك بتلبية تلك المطالب، إلا أنها تتوقف في وزارة المالية والبنك المركزي.

وأشاد البحسني بقرارات الرئيس هادي، الخميس الماضي، بتعيين وزير جديد للمالية (سالم صالح بن بريك) ومحافظا جديد للبنك المركزي (أحمد عبيد الفضلي).

وأعلن ”البحسني“ في الاجتماع عن تقديره لرئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ووقوفه دائماً إلى جانبه.