من هي اللبنانية التي أنجبت 3 أمراء أحدهم أثرى أثرياء السعودية ؟

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منى رياض الصلح هي زوجة الامير طلال بن عبد العزيز السابقة وهي والدة الأمير الوليد بن طلال وهي من أصل لبناني فهي نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال وهو رياض الصلح، تزوجت من الامير طلال بن عبد العزيز في العام 1954م قبل أن تنفصل عنه في وقت لاحق بعدما أنجبت منه ثلاثة أمراء وهم الأمير الوليد والأمير خالد والاميرة ريما وتعتبر منى رياض الصلح هي ثاني زوجات الأمير السعودي الراحل طلال بن عبد العزيز والذي كان قد تزوج من أربعة زوجات طلق اثنتان منهما وهي منى رياض الصلح و موضى بنت عبد المحسن العنقري.
ومنى رياض الصلح وهي واحدة من زوجاته التي أنجبت منه أمراء لا زالوا على قيد الحياة، وهس إبنة رئيس الوزراء اللباني رياض الصلح وشقيقتها لمياء أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله .
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