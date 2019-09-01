ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال... فيديو

عاجل: بيان هام لـ”غريفيث“ يتحدث عن ”إرادة قوية لانهاء الحرب“ 40 دولة اتخذت موقف الصمت .. ثلاث أنواع من الدول كشفها الهجوم على أرامكو.. من مع السعودية ومن ضدها السعودية ترد رسميا على مبادرة الحوثي بوقف استهداف المملكة بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وفاة غريبة لـعروسين ليلة الدخلة في غرفة النوم احتفال الحوثي بيوم الانقلاب يتحول الى اشتباكات مسلحة ومصادرنا تكشف ما حدث فيديو لمرأة مصرية يجتاح مواقع التواصل ويحقق تفاعلا واسعا.. شاهد محافظ حضرموت يضغط على الحكومة لتنفيذ 3 مطالب ويوقف تصدير النفط تحدث فيها عن خفايا ثورة 2011 والمعارضين الحقيقيين لحكمه اشخاص واحزاب.. الكشف عن وصية مثيرة للرئيس التونسي الراحل ”زين العابدين بن علي“ نصر الله يسخر من دول الخليج ويهدد بتمدير الامارات والسعودية ”علي محسن الأحمر“ يتحدث عن سقوط صنعاء واغتيال ”صالح“ ويصف 21 سبتمبر بـ”يوم النكبة“
ظهرت والدة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية، عبر تويتر، مقطع فيديو متداول لابن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووثق المقطع ظهور بن طلال مع والدته، منى صالح، وهي ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.
يذكر أن منى الصلح كانت قد تزوجت من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.