هادي يلتقي بن بريك والفضلي ويصدر توجيهات مهمة

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وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم السبت، باتخاذ الخطوات اللازمة للحد من تراجع أسعار العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية ومنع المضاربات والعمليات غير المشروعة من قبل بعض العاملين في القطاع المصرفي الهادفة للإضرار بالوطن عبر الاكتساب غير المشروع.
جاء ذلك خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي أحمد عبيد الفضلي ووزير المالية سالم بن بريك .. مؤكدا على العمل الجاد وبالإمكانيات المتاحة للحفاظ على استقرار أسواق الصرف ومواجهة المتلاعبين بأسعار الصرف والتنسيق الكامل بين البنك والحكومة.
كما أكد الرئيس، على ضرورة تكاتف وتوحيد الجهود والإمكانات للمساهمة برفع وتيرة العمل والوصول إلى تحقيق الاستقرار والتعافي المالي والاقتصادي وتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي.
وقال رئيس الجمهورية: انه بمضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وبدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية سيتعافى الوطن من تداعيات تمرد وانقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.
ووجه الرئيس ببذل كل الجهود لتحقيق استقرار في كافة المحافظات المحررة والإيفاء بمستحقات التنمية الخاصة بالمحافظات وفي مقدمتها محافظة حضرموت وشبوة وباقي المحافظات.
من جانبه عبر محافظ البنك المركزي، عن سعادته بالثقة الممنوحة له من جانب فخامة رئيس الجمهورية وتعيينه محافظا للبنك، وثمن توجيهات فخامة الرئيس التي تمثل لهم أولويات برنامج عمل، وأكد على بذل أقصى الجهود لتحقيق النجاح المنشود.