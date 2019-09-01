السعودية تكشف عدد الصواريخ الحوثية التي استهدفتها والمسئول الاول عن هجوم ارامكو

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أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، أن الهجوم على أرامكو عمل إجرامي تتحمل مسؤوليته إيران.
وقال الجبير ،في مؤتمر صحفي تابعه مأرب برس قبل قليل ، إن الهجوم يؤثر على إمدادات النفط العالمية، واستهدف أمن الطاقة للعالم بأسره، ولذلك أدانته أكثر من 80 دولة بشدة.
وذكر أن التحقيقات تشير إلى أن الاسلحة المستخدمة في الهجوم هي إيرانية.
واوضح أن التحقيقات تهدف إلى تحديد مصدر الإطلاق، ونحن متأكدون أن المصدر ليس اليمن بل إيران في الشمال.
وشدد على أن تصرفات إيران لا تتماشى مع القوانين الدولية، وحث المجتمع الدولي على وضع حد للسياسات الإيرانية.
وأوضح الجبير أن السعودية لم تطلق صاروخا أو طائرة مسيرة أو حتى رصاصة صوب إيران، في حين تعرضت المملكة لهجمات بالمئات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
واشار الجبير ان المليشيات التابعة لإيران (الحوثيون) أطلقت على السعودية 260 صاروخا بالستيا.
وقال إن الاتفاق النووي مع إيران ينبغي أن يخضع للتحسين والتعديل ولا سيما في قضية تخصيب اليورانيوم.