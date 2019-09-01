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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة فرضـ.ـت عقـ.ـوبات على البنك الوطني الإيراني. ولم يقدم ترامب تفاصيل أخرى بشأن العـ.ـقوبات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران. من ناحية ثانية، قال ترامب إن الولايات المتحدة “جاهزة دائما” لعمل عسـ.ـكري ضد إيران.
وأوضح أنه سيناقش الخيارات المتاحة بشأن إيران، لكنه أحجم عن التصريح بشأن ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراء. وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ، نقلا عن مصدر مطلع، أن ترامب سيجتمع بكبار مسؤولي مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجمعة، لبحث المسارات الممكنة لاتخاذ إجراء بشأن إيران.
وسيشارك وزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو في المباحثات حسبما أكد ترامب. وكان قد قال ترامب، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس: “لنرى ماذا سيحدث، هناك سيناريوهات كثيرة قد تحصل، إذا تحقق الحل سلمـ.ـيا فهذا جيد، لكن من الممكن أن ذلك قد لا يحدث”.
وأضاف الرئيس الأمريكي: “لم تمتلك أبدا بلادنا في وقت سابق مثل هذه القـ.ـوة العسكرية، ولم تكن حتى قريبة من ذلك”.
واعتبر ترامب: “من الممكن أن ترى ضـ.ـربة قــ.وية جدا، ونحن أقوى دولة عسكريا في العالم مع تفوق كبير على الآخرين. وهذا حدث بعد أن جئت أنا، وكانت قواتـ.ـنا مستنفدة آنذاك، لكن اليوم نحن أقـ.ـوياء جدا ولدينا طائرات وصـ.ـواريخ ومعدات جديدة”. ويشهد التـ.ـوتر بين الولايات المتحدة وإيران تصـ.ـاعدا متسارعا منذ 8 مايو 2018، حينما أعلن الرئيس الأمريكي انسـ.ـحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وفـ.ـرض عقــ.وبات موجعـ.ـة على الجمهورية الإسلا.مية في قطـ.ـاعات مختلفة بينها النفط، حيث تتهم واشنطن طهران بدعم الإرهـ.ـاب والتدخل في شؤون الدول الأخرى.