إيران ترسل خبراء صواريخ وطيران للحوثيين بصنعاء

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 492



نقلت قناتي العربية والحدث عن مصادر يمنية وصول اثنين من أكبر خبراء الصواريخ والطيران في الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية إلى العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الخبيرين الجنرال/ محمود باقري كاظم أباد والجنرال جاويد بردبار شير أمين قد دخلا إلى اليمن بجوازات سفر مزورة كأطباء تابعين لمنظمة تتبع الأمم المتحدة، حسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الخبيرين محمود أباد وجاويد أمين مشمولين بعقوبات أميركية ومطلوبين ضمن خمسة فرضت عليهم واشنطن عقوبات لارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتمكينهم ميليشيات الحوثي من إطلاق الصواريخ على مواقع ومنشآت مدنية واقتصادية في السعودية.

ويتزامن وصول الخبيرين الإيرانيين إلى صنعاء مع تصعيد ميليشيات الحوثي اعتداءاتها بالمسيرات والصواريخ داخل اليمن وعلى أهداف مدنية جنوب السعودية، واستمرار بعض قادتها إطلاق التهديدات بتنفيذ اعتداءات وهجمات على دول في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إن الأدلة تثب تورط ايراني في الهجوم على معملي منشآت أرامكو النفطية السبت الماضي