البنتاغون يوضح طبيعة القوات والمعدات المرسلة إلى السعودية

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرسال قوات ومعدات إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، بعد إلقاء واشنطن اللوم على إيران بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية السعودية في بقيق وخريص.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر إن القوات والمعدات المرسلة "ذات طبيعة دفاعية وتركز بالأساس على الدفاع الجوي والصاروخي" وذلك بعد الهجوم على معملي أرامكو "الذي تظهر كل المؤشرات أن إيران مسؤولة عنه".



وأضاف اسبر: "الآن، نحن نركز على مساعدة السعودية لتطوير بنيتهم التحتية الدفاعية"، مضيفا أنه "كما قال الرئيس (ترامب) بوضوح، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لصراع مع إيران".

وألقى وزير الدفاع الأمريكي الضوء على أن هناك "خيارات عسكرية عديدة أخرى متوفرة إن دعت لها الحاجة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وذلك على هامش حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، واصفا بأنها تأتي على "أعلى مستوى".