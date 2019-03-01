إيران ترسل خبراء صواريخ وطيران للحوثيين بصنعاء البنتاغون يوضح طبيعة القوات والمعدات المرسلة إلى السعودية الكشف عن مخطط حوثي خطير ..مصادر تحذر من مساعي حوثية لإفشال إتفاقيات الحديدة 21 سبتمبر انقلاب الدم.. صراع الهاشمية السياسية مع النظام الجمهوري في اليمن مقتل قيادي حوثي رفيع..تعرف عليه عاجل..أمريكا تعلن أول تحرك عسكري لحماية السعودية «التحالف» يكشف حقيقة إحتجازه للسفن النفطية المتوجهة إلى ميناء «الحديدة» روح الثورة تعود.. مظاهرات تعم مصر مطالبة برحيل السيسي.. شاهد قوات الجيش تعلن نجاح عملية نوعية ضد «الحوثيين» بـ«صعدة» ”بن سلمان“ يرد على مبادرة الحوثيين واعلانهم وقف استهداف المملكة برسالة هامة للشعب اليمني
اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرسال قوات ومعدات إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، بعد إلقاء واشنطن اللوم على إيران بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف معملين لشركة أرامكو النفطية السعودية في بقيق وخريص.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر إن القوات والمعدات المرسلة "ذات طبيعة دفاعية وتركز بالأساس على الدفاع الجوي والصاروخي" وذلك بعد الهجوم على معملي أرامكو "الذي تظهر كل المؤشرات أن إيران مسؤولة عنه".
وأضاف اسبر: "الآن، نحن نركز على مساعدة السعودية لتطوير بنيتهم التحتية الدفاعية"، مضيفا أنه "كما قال الرئيس (ترامب) بوضوح، الولايات المتحدة الأمريكية لا تسعى لصراع مع إيران".
وألقى وزير الدفاع الأمريكي الضوء على أن هناك "خيارات عسكرية عديدة أخرى متوفرة إن دعت لها الحاجة".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الجمعة، أنه أقر فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وذلك على هامش حديثه إلى الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، واصفا بأنها تأتي على "أعلى مستوى".