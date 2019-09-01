مقتل قيادي حوثي رفيع..تعرف عليه

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قتل قائد عسكري رفيع في جماعة الحوثي امس الجمعة، بقصف شنه طيران التحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن العميد محمد عبده دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل وعدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف بمحافظة حجة.
وأشار إلى أن القيادي دغيش المكنى "أبو ثابت" عيّن منذ شهرين في منصبه الذي تقلده بعد أن عمل لأكثر من ثلاثة أعوام المسؤول الأمني في محافظة البيضاء.