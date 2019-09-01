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عاجل..أمريكا تعلن أول تحرك عسكري لحماية السعودية

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحسين قدراتهما الدفاعية.

 

وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكن لديها العديد من الخيارات العسكرية. 

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