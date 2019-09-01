عاجل..أمريكا تعلن أول تحرك عسكري لحماية السعودية

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أعلن وزير الدفاع الأمريكي عن إرسال الولايات المتحدة أسلحة إضافية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتحسين قدراتهما الدفاعية.
وقال الوزير الأمريكي إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع مع إيران، لكن لديها العديد من الخيارات العسكرية.