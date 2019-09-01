«التحالف» يكشف حقيقة إحتجازه للسفن النفطية المتوجهة إلى ميناء «الحديدة»

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن،اليوم الجمعة استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأشار إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تعطيل دخول السفن لميناء الحديدة.

وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.

وفجر أمس الجمعة... أعلن التحالف أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة، مطالبا المدنيين بالابتعاد عن المواقع المستهدفة حرصاً على سلامتهم.

وأفاد بتدمير أربعة مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وهو ما سيسهم بحسب التحالف في ضمان سلامة حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر.