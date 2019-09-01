روح الثورة تعود.. مظاهرات تعم مصر مطالبة برحيل السيسي.. شاهد

السبت 21 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تظاهر المئات من المصريين بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، وعدد من المحافظات الأخرى، مطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ استجابة لدعوة المقاول محمد علي، الذي كشف ملفات فساد وتبديد للمال العام خاصة بالرئيس وزوجته وكبار قادة المؤسسة العسكرية.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمع المئات من المصريين عند ميدان التحرير، وترديدهم شعارات ثورة على غرار؛ "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ارحل يا سيسي"، و"يسقط حكم العسكر" و"الخاين لازم يمشي".

كذلك تعمدت القنوات المصرية الناقلة لمباراة كأس السوبر بين ناديي الأهلي والزمالك (انتهت بفوز الأول 3-2) قطع الصوت لحظة هتاف الجماهير ضد السيسي والمطالبة برحيله.

وشهدت مدينة الإسكندرية تظاهرات تطالب برحيل السيسي، إذ أظهرت فيديوهات متداولة خروج المئات في شوارع المدينة الساحلية، علاوة على مظاهرات في محافظات الغربية والسويس والدقهلية.

وكان المقاول علي قد طالب المصريين بالنزول إلى الشوارع عند الساعة السابعة، ولكنه غير الموعد بعد تقديم الاتحاد المصري مباراة السوبر بشكل مفاجئ، لتصبح في الثامنة بالتوقيت المحلي.

جدير بالذكر أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توجه مساء الجمعة إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن يُلقي كلمة بلاده، الأربعاء المقبل.