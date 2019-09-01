قوات الجيش تعلن نجاح عملية نوعية ضد «الحوثيين» بـ«صعدة»

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1996

نفذت وحدات قتالية من الجيش الوطني، اليوم الجمعة، هجوم مباغت على تعزيزات مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة الرزامات في مديرية الصفراء صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " عن قائد لواء حرب واحد العميد محمد الغنيمي قولة "ان الجيش الوطني نفذ عملية مباغتة وخاطفة على تعزيزات لمليشيا الانقلاب الحوثي كانت في طريقها الى جبال "الغربة والجربة" المحاصرة من قوات أبطال لواء حرب واحد.

وأوضح اللواء الغنيمي ان العملية أسفرت عن قتل ٧ عناصر من مليشيا الانقلاب الحوثي وإصابة عدد كبير منهم واستعادة أسلحة تركها الفارين بعد هروبهم .

وأكد الغنيمي ان قوات الجيش الوطني بجميع تشكيلاته العسكرية جاهزة للهجوم والتصدي لكافة العمليات الحربية التي يحاول عناصر المليشيا الانقلابية القيام بها.