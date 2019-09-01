آخر الاخبار

إيران ترسل خبراء صواريخ وطيران للحوثيين بصنعاء البنتاغون يوضح طبيعة القوات والمعدات المرسلة إلى السعودية الكشف عن مخطط حوثي خطير ..مصادر تحذر من مساعي حوثية لإفشال إتفاقيات الحديدة 21 سبتمبر انقلاب الدم.. صراع الهاشمية السياسية مع النظام الجمهوري في اليمن مقتل قيادي حوثي رفيع..تعرف عليه عاجل..أمريكا تعلن أول تحرك عسكري لحماية السعودية «التحالف» يكشف حقيقة إحتجازه للسفن النفطية المتوجهة إلى ميناء «الحديدة» روح الثورة تعود.. مظاهرات تعم مصر مطالبة برحيل السيسي.. شاهد قوات الجيش تعلن نجاح عملية نوعية ضد «الحوثيين» بـ«صعدة» ”بن سلمان“ يرد على مبادرة الحوثيين واعلانهم وقف استهداف المملكة برسالة هامة للشعب اليمني

سبأفون .. أصالة وتواصل

مقاتلات التحالف تدمّر مركز عمليات تابع «للحوثيين»

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 1643

قتل وأصيب عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، بقصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

 

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر": "أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)".

 

وأكد المركز "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف".

 

وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 3 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة، واستهدف بغارة أخرى مديرية مستبأ شمال حجة.

 
إقراء أيضاً
إيران ترسل خبراء صواريخ وطيران للحوثيين بصنعاء
البنتاغون يوضح طبيعة القوات والمعدات المرسلة إلى السعودية
الكشف عن مخطط حوثي خطير ..مصادر تحذر من مساعي حوثية لإفشال إتفاقيات الحديدة
21 سبتمبر انقلاب الدم.. صراع الهاشمية السياسية مع النظام الجمهوري في اليمن
مقتل قيادي حوثي رفيع..تعرف عليه
«التحالف» يكشف حقيقة إحتجازه للسفن النفطية المتوجهة إلى ميناء «الحديدة»
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس