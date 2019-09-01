مقاتلات التحالف تدمّر مركز عمليات تابع «للحوثيين»

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قتل وأصيب عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، بقصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر": "أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)".

وأكد المركز "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف".

وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 3 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة، واستهدف بغارة أخرى مديرية مستبأ شمال حجة.