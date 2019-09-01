مقاتلات التحالف تدمّر مركز عمليات تابع «للحوثيين»

إيران ترسل خبراء صواريخ وطيران للحوثيين بصنعاء البنتاغون يوضح طبيعة القوات والمعدات المرسلة إلى السعودية الكشف عن مخطط حوثي خطير ..مصادر تحذر من مساعي حوثية لإفشال إتفاقيات الحديدة 21 سبتمبر انقلاب الدم.. صراع الهاشمية السياسية مع النظام الجمهوري في اليمن مقتل قيادي حوثي رفيع..تعرف عليه عاجل..أمريكا تعلن أول تحرك عسكري لحماية السعودية «التحالف» يكشف حقيقة إحتجازه للسفن النفطية المتوجهة إلى ميناء «الحديدة» روح الثورة تعود.. مظاهرات تعم مصر مطالبة برحيل السيسي.. شاهد قوات الجيش تعلن نجاح عملية نوعية ضد «الحوثيين» بـ«صعدة» ”بن سلمان“ يرد على مبادرة الحوثيين واعلانهم وقف استهداف المملكة برسالة هامة للشعب اليمني
قتل وأصيب عدد من مليشيا الحوثي الانقلابية، أمس الخميس، بقصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر": "أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)".
وأكد المركز "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف".
وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 3 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة، واستهدف بغارة أخرى مديرية مستبأ شمال حجة.