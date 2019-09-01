”بن سلمان“ يرد على مبادرة الحوثيين واعلانهم وقف استهداف المملكة برسالة هامة للشعب اليمني

الجمعة 20 سبتمبر-أيلول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 12112

وجه الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، رسالة هامة إلى الشعب اليمني، بعد إعلان جماعة الحوثي الانقلابية إيقاف عملياتها العسكرية ضد السعودية.

ونشر الأمير خالد بن سلمان مجموعة من التغريدات عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، قال فيها: "يدعي نظام طهران أنه يحمي المستضعفين، ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالمستضعفين، لحماية بقائه وأمنه".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي: "تأبى مروءة العرب إلا أن يتحمل المرء (والدول) المسؤولية، ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".

وتابع في رسالة إلى الشعب اليمني: "على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، أن تعي أن نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته، لا لحماية دولهم وشعوبهم".

وأعلنت جماعة الحوثي، قبل ساعات قليلة، إيقافها كافة العمليات العسكرية في الأراضي السعودية، في مقابل إيقاف الرياض عملياتها ضد الحوثيين في اليمن، وتوعدت برد قاس إذا ما أصرت السعودية على الاستمرار في العمليات العسكرية.

للمزيد اقرأ: الحوثيون يعلنون وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية